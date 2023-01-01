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101.ru

90's Gold - радио онлайн. Слушать бесплатно

Поп
38
Ведущий:
101.ru
https://90gold.101.ru
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«90's Gold.101» – вот он, эталон звучания и исполнения. Сколько же команд и исполнителей «захватили» это время и подарили своим слушателем хиты, которые до сих пор популярны, и их знает наизусть все поколение 90-х? DEPECHE MODE, CRANBERRIES, SAVAGE GARDEN – настоящие звезды тех лет, исполнившие легендарные треки, принесшие им признание на десятилетия вперед.

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